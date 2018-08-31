رأفت: الإدارة الأمريكية (صهيونية) في كل قراراتها ضد الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطناعتبر صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ما أوردته مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بشكل كامل بالأمر العنجهي وليس بالجديد على الإدارة الأمريكية.وقال صالح، في بيان له: إن ترامب وفريقه (الصهيوني) يعملون لصالح إسرائيل ويشنون هجمه شرسة على القضية الفلسطينية بشكل ممنهج لالغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الامر الذي أكدته تصريحات للسفيرة الامريكية في الأمم المتحدة التي قالت في كلمة لها بمعهد ابحاث بواشنطن "اعتقد تماما أننا بحاجة لفحص موضوع حق العودة." ولتجيب عما إذا كان ينبغي "إسقاط" القضية عن طاولة المفاوضات، بالإيجاب، في تلميح إلى أن البيت الأبيض سيكون على استعداد "لإزالة مسألة حق العودة الفلسطيني عن الطاولة".وأضاف: "إن الابتزاز التي تمارسه الإدارة الأمريكية على المجتمع الدولي للضغط عليه ليذعن لإملاءاتها ما هو الا دليل على الجهل السياسي والسقوط الأخلاقي".واشار الى ان هذا الدعم والشراكة الامريكية لإسرائيل يعطيها الغطاء لمواصلة جرائمها المتمثلة بالقتل والسرقة والاستيطان والتشريد وهدم منازل المواطنين وانتهاكاتها لأبسط الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني الاعزل.وفي نهاية بيانه دعا رأفت المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الي اخذ زمام المبادرة لتطبيق القرارات الدولية التي مازالت في طي أدراج الأمم المتحدة والعمل بشكل عاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الذي يعاني الامرين وضيم الاحتلال.