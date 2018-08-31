فيديو: إصابة 40 مواطناً برصاص الاحتلال خلال جمعة (مسيراتنا مستمرة) شرق القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن اصابة 40 مواطنا فلسطينيا، خلال فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم (جمعة مسيراتنا مستمرة) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وأفادت الوزارة، بأن من بين الاصابات، المسعفة المتطوعة شروق ابو مسامح، التي أصيبت برصاص الاحتلال بالصدر شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.







وكانت عشرات الفلسطينيين قد توافدوا الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة والتي حملت اسم (جمعة مسيراتنا مستمرة) والتي دعت اليها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار. في السياق ذاته، تمكن الفلسطينيون من اسقاط طائرة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي مخصصة لإطلاق قنابل الغاز، على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.











رام الله - دنيا الوطن