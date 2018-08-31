شؤون فلسطينية

الهباش: نحن مع التهدئة ولكن عبر الشرعية.. نريد مطارنا بأرضنا وميناءنا على بحرنا

الهباش: نحن مع التهدئة ولكن عبر الشرعية.. نريد مطارنا بأرضنا وميناءنا على بحرنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس في الشؤون الدينية، ان القيادة الفلسطينية مع التهدئة ومع المقاومة الشعبية السلمية وهي مصلحة وطنية لكن من خلال عنوان الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية التي يريدون ان يلتفوا عليها ويريدون من خلال هذه المشاريع ان يستهدفوا رأس القيادة الفلسطينية لأن الـ (لا) الكبيرة التي قالها الرئيس ابو مازن رئيس الشعب الفلسطيني بوجه مؤامرة صفعة العصر، اربكت حساباتهم وافشلت هذه الصفقة واسقطتها.

وأوضح الهباش خلال خطبة الجمعة بمقر الرئاسة برام الله، لافتا ان تهدئة تقود الى تطبيق صفقة القرن على حساب القضية الفلسطينية، هي "خيانة"، وتهدئة في ظل الانقسام هي تكريس لفصل قطاع غزة عن باقي الجسد الفلسطيني هي "خيانة وجريمة"، على حد تعبيره.

وقال الهباش: "إن العار سيجلل رأس كل من يشارك في مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية والمسماة صفقة العصر، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية لن تصمت عن هذه المؤامرة فالصمت عار والتماهي مع هذه الخيانة عار أكبر"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضاف: "علينا مصارحة شعبنا بكل شيء لأنه هو صاحب السيادة في هذه الأرض والمقدسات، ويجب ان نضع الأمور في مكانها وان نسمي الاشياء بمسمياتها دون مواربة او تردد".

واردف: "ان أولى فصول صفعة العصر بدأت بالأحداث التي وقعت في قطاع غزة عام 2007 واستمرت المؤامرة بفصلها الثاني من خلال ما يسمى بالربيع العربي الذي مزق الامة وشتتها وأبعدها عن قضيتها المركزية وهي القضية الفلسطينية، ومن ثم توالت فصول الصفقة وبلغت ذروتها بالإعلان الاميركي أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة او المستعمرة الامريكية اليها وتجفيف وتصفية وكالة "الاونروا" وتصفية كل اركان وعناصر القضية الوطنية الفلسطينية".

وتابع الهباش: "يريدون ان يبيعوا القدس والتنازل عن الوحدة الوطنية ويفرطوا بالمصالحة مقابل تهدئة تضمن لهم ميناء في قبرص ومطارا في ايلات وتحت السيطرة الاسرائيلية وباتجاه واحد يعني من يغادر لا يعود بما معناه افراغ الشعب الفلسطيني من ارضه كما تريد الصهيونية"، مستطردا بقوله: "اننا نريد مطارنا في ارضنا وميناءنا على بحرنا وقد كان لنا ذلك وهذه القيادة التي خونوها هي التي جاءت بالمطار والميناء وحق العودة وثبتت المشروع الوطني والهوية الوطنية الفلسطينية السياسية على خارطة العالم بعد ان كان البعض يريد لها ان تكون قضية انسانية".

وأكد قاضي القضاة، ان فلسطين ستبقى بسواعد أهلها وابنائها وعاصمتها الأبدية مدينة القدس الشريف وكل مدن الدنيا لا تساوي لحظة حياة تحت سماء القدس وفوق ارض القدس ولا تساوي نفسا نتنفسه من عبيرها الزكي.

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