الأمم المتحدة تحذر من اختراق وقف النار بين لبنان وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنحذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، من اختراق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أن أي خرق سيؤدي لاندلاع حربٍ جديدة بين البلدين.وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن مجلس الأمن حذر البلدين من القيام بأي استفزازات بالمناطق الحدودية بين البلدين، تحسبا لتطور الأمور لتصعيد عسكري، وطالب البلدين بضبط النفس.وقالت الصحيفة، إن دول مجلس الأمن، تتخوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين، لا يمكن السيطرة عليها، وتكون نتائجها وخيمة.