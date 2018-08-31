اصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطناصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ ١٥ عاما والتي خرجت تنديدا بالمؤامرات التي يتعرض لها شعبنا وقيادته.واكد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جيش الاحتلال اقتحم البلدة قبل انطلاق المسيرة واعتلى سطح منزل المواطن زهدي شتوي واستخدمه لإطلاق قنابل الغاز والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق تم علاجهم في مركز الإسعاف والطوارئ الخاص في البلدة.واشار شتيوي الى وقوع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين استخدموا الرصاص الحي في بعض الأحيان فيما رد الشبان بالقاء الحجارة واحراق عشرات اطارات السيارات قرب مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في جميع ارجاء الوطن دعما للقيادة ورفضت لكل المؤامرات التي تهدف للنيل من مشروعنا الوطني.