شؤون فلسطينية

أسرى سجن جلبوع يحرقون الفرشات احتجاجا على سياسة الاقتحام

أسرى سجن جلبوع يحرقون الفرشات احتجاجا على سياسة الاقتحام
رام الله - دنيا الوطن
شهد سجن جلبوع الاسرائيلي اليوم الجمعة، توترا شديدا، بعد أن أقدم الأسرى الفلسطينيون بإحراق الفرشات، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.

وبحسب القناة ذاتها، فقد أقدم الأسرى على إحراق الفرشات؛ احتجاجا على الاقتحامات المتكررة للاقسام، وتنفيذ عمليات التفتيش.

ويتعرض الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الى العديد من الاعتداءات من قبل القوات الاسرائيلية وبشكل يومي.

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