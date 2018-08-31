مباشر | بدء توافد الجماهير نحو مخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة بجمعة (مسيراتنا مستمرة)

شؤون فلسطينية

بدء توافد الجماهير نحو مخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة بجمعة (مسيراتنا مستمرة)

بدء توافد الجماهير نحو مخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة بجمعة (مسيراتنا مستمرة)
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة، بالتوافد نحو مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة والتي حملت اسم جمعة (مسيراتنا مستمرة).

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت جماهير قطاع غزة بالتوجه الى الحدود الشرقية للمشاركة في جمعة (مسيراتنا مستمرة).

وأكدت الهيئة أن المسيرات سلمية وشعبية، وأنها ستتواصل حتى تحقيق أهدافها التي انطلقت من اجلها من 30 من آذار/مارس، والمتمثلة في حق العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.



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