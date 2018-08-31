دولي

اصابة ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين بالعاصمة الهولندية أمستردام

اصابة ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين بالعاصمة الهولندية أمستردام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاث أشخاص على الاقل، بجروح في هجوم بسكين وقع اليوم الجمعة، داخل محطة القطارات المركزية في العاصمة الهولندية أمستردام.

قالت الشرطة الهولندية: "إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في هجوم بسكين داخل محطة القطارات المركزية في العاصمة أمستردام"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأكدت الشرطة الهولندية أنها أطلقت النار على مشتبه فيه وأصابته، فيما لم تكشف طبيعة إصابته ولا هويته حتى الآن. 

وكتب الشرطة على حسابها في (تويتر)، الجمعة، أن شخصين أصيبا في حادث الطعن، وإثر ذلك أغلق نفق تحت مسارات المحطة بعد الحادث.

ولم يعرف الدافع وراء الطعن على الفور، ولم تفصح الشرطة حتى الآن عن أسباب الحادث أو ملابساته.

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