أبو مجاهد: صبرنا لن يطول اذا لم يتم رفع الحصار.. وصواريخنا جاهزة





وأضاف في تصريح صحفية له اليوم الجمعة: "لن نتوانى في خوض معركة كسر الحصار بكافة الوسائل، وصواريخنا جاهزة لتطال كافة الاهداف الاسرائيلية على إمتداد أرض فلسطين".





ويتواصل الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، والذي اثر على كافة مناحي الحياة في القطاع.

رام الله - دنيا الوطنقال محمد البريم (أبو مجاهد) الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية: "صربنا لن يطول إذا لم يتم رفع الحصار والاجراءات عن قطاع غزة، ولن نسمح باستمرار معاناة أهلنا".