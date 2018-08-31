شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بقرية راس كركر برام الله

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بقرية راس كركر برام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين اليوم الجمعة، بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة سلمية انطلقت في قرية رأس كركر غرب رام الله، تنديدا بمحاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين في جبل الريسان لصالح التوسع الاستيطاني.

وقد أطلق جنود الاحتلال، الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المواطنين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء، ما ادى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، الذي تواجد في المسيرة، "إن هذه المعركة ستتواصل حتى يتم إفشال مخططات الاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين وطردهم منها كما هو الحال في عدة مناطق وعلى رأسها قرية الخان الاحمر شرق القدس.

وجدد عساف التأكيد على خطورة المخطط الاستيطاني الذي يحاول الاحتلال تنفيذه في قرى غرب محافظة رام الله والبيرة، والهادف إلى ربط المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في تلك المناطق، بمستوطنة "موديعين" وأراضي العام 1948، وعزلها عن بعضها البعض.

ودعا عساف جماهير شعبنا إلى الوقوف في وجه كل المخططات الاحتلاليه، ومساندة الاهالي في رأس كركر، والمشاركة في الفعاليات الرافضة لنهب الأرض.

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