تفاصيل جديدة بقضية وفاة بريطانيين في الغردقة

وقد أعلنت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط الخميس أن السلطات ستفحص الأطعمة وأعمال النظافة والتهوية في فندق توفي فيه زوجان بريطانيان الأسبوع الماضي.



وتوفي جون (69 عاما) في الفندق بينما توفيت زوجته (63 عاما) في مستشفى قريب نقلت إليه، ودفع ذلك شركة توماس كوك إلى إجلاء عملائها.



من جهتها، أكدت النيابة العامة يوم السبت الماضي أن لجنة هندسية فحصت أنظمة التكييف والتبريد في الفندق وتوصلت إلى سلامتها.



وفي البداية، قال مسؤولون محليون إن الزوجين توفيا لأسباب تتعلق بمشاكل في القلب لكن النيابة العامة قالت في وقت لاحق إن سبب الوفاة لم يحدد بعد.



إلى ذلك، قالت وزيرة السياحة في بيان الخميس: "تُجرى حاليا عمليات تشريح الجثتين بواسطة فريق من الطب الشرعي... أتوقع انتهاء ذلك خلال الأسبوع المقبل".



وأضافت: "إن فريقا تشرف عليه النيابة العامة يفحص أعمال النظافة في الفندق ويجري فحوصا للأطعمة والمياه وأنظمة التكييف".



وسافر بيتر فانكهاوزر الرئيس التنفيذي لتوماس كوك إلى القاهرة حيث اجتمع مساء الأربعاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة السياحة. وقال بيان أصدرته الشركة اليوم إن ذلك "لمعرفة سبب ما حدث".



وقالت وزارة السياحة: "إن رئيس الوزراء ووزيرة السياحة أكدا لفانكهاوزر التزام مصر بشفافية التحقيق في وفاة البريطاني وزوجته".





وأوضحت أنه من المتوقع إعلان نتائج التحقيق خلال الأسبوع المقبل.



وقالت: "إن فريقا من الطب الشرعي سيكمل تشريح الجثتين خلال الأيام المقبلة"، بحسب ما جاء على موقع (العربية).وفارق جون كوبر وزوجته سوزان كوبر الحياة بفارق ساعات يوم 21 آب/أغسطس أثناء عطلتهما في فندق في مدينة الغردقة على البحر الأحمر.