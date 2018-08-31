مصرع سبعة أشخاص بحادث سير في الولايات المتحدة





وأكدت الشرطة، إصابة العشرات بجروح نتيجة الحادث، وذلك بعد أنباء عن مصرع أربعة أشخاص فقط في الحادث، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن الحادث وقع بسبب انفجار إحدى عجلات الشاحنة وهي تسير بسرعة عالية، مما تسبب بانحرافها وخروجها عن مسربها إلى الاتجاه المعاكس للطريق والاصطدام بحافلة لنقل الركاب تابعة لشركة Greyhound.



وقالت الشرطة، إن الحافلة كانت تقل حوالي 50 راكبا، أصيبوا جميعا بجروح مختلفة الخطورة ونقلوا على إثرها إلى المستشفيات.



رام الله - دنيا الوطنلقي سبعة أشخاص، مصرعهم اليوم الجمعة، فيما أصيب عدد آخر، في حادث اصطدام حافلة نقل ركاب بإحدى الشاحنات في ولاية نيومكسيكو، بحسب ما أعلنت الشرطة الأمريكية.