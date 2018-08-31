جريمتان بغزة.. مصرع شاب بعد شنق نفسه ووفاة مواطنة بظروف غامضة

أفادت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن شاباً (25 عاما) لقي مصرعه، بعد أن أقدم على شنق نفسه في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

بدوره أكد العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في القطاع في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الشاب (ف ، أ)، (25 عاما)، شنق نفسه داخل منزله في خانيونس، لافتا إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية.





في غضون ذلك أفاد البطنيجي، بأن الشرطة عثرت على المواطنة (إ ، م)، (48 عاما)، بظروف غامضة شمال قطاع غزة، لافتا إلى أن الاسباب لم تعرف بعد.





يذكر ان الداخل الفلسطيني شهد جريمتي اطلاق نار في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، الاولى تمثلت بمقتل شاب وخطيبته في مدينة الطيرة، اما الثانية مقتل شاب في قرية جسر الرزقاء.