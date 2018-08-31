استثنائيا.. فتح معبر رفح اليوم لعودة الفوج الأول من الحجاج

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، أن المعبر سيفتح بشكل استثنائي مساء اليوم الجمعة، باتجاه واحد ولمدة أربعة أيام؛لعودة حجاج القطاع فقط، ولن يسمح بمغادرة المسافرين إلى الخارج.وأشارت الإدارة، إلى أن المعبر سيعمل استثنائيًا أيام "الجمعة والسبت والأحد والإثنين"، لعودة الحجاج عقب مغادرتهم للديار المقدسة، منوها إلى أنه تم استكمال إدخال المواطنين الذين يتواجدون في الصالة المصرية فجر اليوم، بحسب وكالة (الرأي).وبحسب الوكالة، فإن الفوج الأول من الحجاج المكون من 19 حافلة بدأ بالتحرك من مطار القاهرة إلى معبر رفح البري صباح اليوم .واستقبل مطار القاهرة مساء أمس الخميس، طائرة تابعة لشركة مصر للطيران على متنها 240 حاجا فلسطينيا قادمين من الأراضي الحجازية المقدسة ضمن ثلاث رحلات لنقل حوالى 780 حاجا سيتوجهون إلى قطاع غزة.وأكدت الوكالة أن حجاج قطاع غزة سيبدأون مغادرة المدينة المنورة اعتبارا من مساء أمس الخميس، باتجاه مطار القاهرة الدولي ومن ثم إلى القطاع.وأوضحت أن 570 حاج وحاجة تقريبا سيغادرون المدينة عبر رحلتين الأولى 268 حاج والثانية 301 حاج، فيما سيغادر في اليوم الثاني ثلاث رحلات، والثالث ثلاث رحلات، والرابع رحلتان، والخامس رحلتان.وتوقع وصول أول فوج من الحجاج إلى قطاع غزة مساء اليوم الجمعة.