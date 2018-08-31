ليبرمان: لا تسوية مع حماس دون حل قضية الجنود الاسرى



في سياق ذي صلة، أكد ليبرمان أنه في الانتخابات الحرة بغزة، لن يكون هناك فرصة بأن تفوز حركة حماس، بحسب الصحيفة.



رام الله - دنيا الوطنأكد أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه لن يكون هناك ترتيبات لتسوية مع حركة حماس بدون حل قضية الجنود الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.جاء ذلك في لقاء له مع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قائلا: "لا يمكن تصفية إسماعيل هنية خلال 48 ساعة، حتى لو أصبح نفتالي بينت وزيرا للدفاع، فإنه سيواجه نفس القيود".