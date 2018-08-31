زعيم كوريا الشمالية يؤكد دعمه لحقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم





جاء ذلك، في رسالة بعثها كيم جونغ أون اليوم الجمعة، الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب القناة ذاتها.

رام الله - دنيا الوطنأكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب ما أعلنته القناة السابعة الإسرائيلية.