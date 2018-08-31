زعيم كوريا الشمالية يؤكد دعمه لحقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم
رام الله - دنيا الوطن
أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب ما أعلنته القناة السابعة الإسرائيلية.
أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب ما أعلنته القناة السابعة الإسرائيلية.
جاء ذلك، في رسالة بعثها كيم جونغ أون اليوم الجمعة، الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب القناة ذاتها.
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