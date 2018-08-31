شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، والتي طالت أربعة مواطنين.

جاء ذلك خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق الضفة، والتي تخللها تفتيشات لمنازل المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها لمناطق الضفة الغربية بشكل يومي، وتنفذ خلال ذلك حملات اعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين.


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