قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالضفة الغربية





جاء ذلك خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق الضفة، والتي تخللها تفتيشات لمنازل المواطنين.





وتواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها لمناطق الضفة الغربية بشكل يومي، وتنفذ خلال ذلك حملات اعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين.









رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، والتي طالت أربعة مواطنين.