جماهير القطاع تستعد للمشاركة في جمعة (مسيراتنا مستمرة) شرق القطاع





وأكدت الهيئة على أن المسيرات سلمية، وانها مستمرة حتى تحقق اهدافها التي انطلقت من أجلها منذ 30 من آذار/مارس، والتي تتمثل في حماية الحق الفلسطيني بالعودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، ورفض صفقة القرن الأمريكية.



رام الله - دنيا الوطنيستعد الفلسطينيون، لإحياء جمعة (مسيراتنا مستمرة)، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، على طول السياج الحدودي شرق قطاع غزة.وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت في وقت سابق، جماهير قطاع غزة للمشاركة في جمعة (مسيراتنا مستمرة )، مطالبة إياهم بالتوجه الى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.