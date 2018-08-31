الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-20 33-21 33-21 بيت لحم 31-20 33-21 33-21 رام الله والبيرة 29-19 31-20 31-20 طولكرم 31-24 32-24 32-24 نابلس 32-21 34-22 34-22 قلقيلية 31-24 32-24 32-24 جنين 34-23 36-24 36-24 سلفيت 31-20 33-21 33-21 طوباس 34-23 36-24 36-24 روابي 32-20 34-21 34-21 الخليل 30-19 32-20 32-20 غزه 30-25 31-25 31-25 أريحا 40-26 42-27 42-27 خانيونس 30-25 31-25 31-25 الأغوار الشمالية 38-24 40-25 40-25 رفح 31-24 32-24 32-24

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2018/09/01: يكون يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .الاحد 2018/09/02: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة،ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .الاثنين 2018/09/03: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة،ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: