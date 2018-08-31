شؤون فلسطينية

فيديو: مقتل شابيْن وفتاة في جريمتي اطلاق نار بالطيرة وجسر الزرقاء بالداخل

فيديو: مقتل شابيْن وفتاة في جريمتي اطلاق نار بالطيرة وجسر الزرقاء بالداخل
رام الله - دنيا الوطن
لقي شابان وفتاة مصرعهم، في جريمتي اطلاق نار منفصلتين، وقعتا ساعات متأخرة من الليلة الماضية، في منطقتي الطيرة وجسر الزرقاء بالداخل الفلسطيني.

في التفاصيل، قتل الشاب (م ، ح)، (20 عاما)، وخطيبته (ر ، خ)، (19 عاما)، في جريمة إطلاق نار نفذت على مدخل مدينة الطيرة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

ومع وصول طواقم الإسعاف إلى المكان تبين أن حجاج وخطيبته أبو خيط كانا داخل المركبة التي تعرضت لإطلاق النار الذي تسبب بمقتل حجاج. أما خطيبته فقد نقلت إلى المستشفى بحالة خطيرة، ولكنها توفيت بعد وقت قصير.

وأكدت طواقم الإسعاف أن الشاب كان قد توفي فور إصابته، أما الشابة فقد أصيبت بصورة حرجة في الجزء العلوي من جسدها، وتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها سرعان ما توفيت بسبب خطورة إصابتها.

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة فإن النيران أطلقت على المركبة، على مدخل المدينة، كانت من أكثر من مصدر واحد. ونتيجة إصابته، فقد حجاج السيطرة على المركبة، فاصطدمت بمبنى، وفر مطلقو النار من المكان.


أما الجريمة الثانية التي جاءت بعد ساعات معدودة من الاولى، فقد نفذت في قرية جسر الزرقاء قتل فيها الشاب (ر ، ف)، وأصيب ثلاثة آخرون.

وبحسب طواقم الإسعاف فإنه تم نقل أربعة مصابين إلى مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة، بسبب إصابات متفاوتة في جريمة إطلاق نار.

ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياة الشاب، ويبلغ من العمر 33 عاما، وأعلن عن وفاته، أما الإصابات الثلاث فقد وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة وطفيفة.


 


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