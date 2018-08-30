شؤون فلسطينية

الرئيس يؤكد على أهمة ممر السلام والازدهار الذي تدعمه اليابان بأريحا

الرئيس يؤكد على أهمة ممر السلام والازدهار الذي تدعمه اليابان بأريحا
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على أهمية مشروع ممر السلام والازدهار الذي تدعمه اليابان، والذي بدأ بالمنطقة الزراعية الصناعية في أريحا، داعياً الشركات الفلسطينية واليابانية للاستثمار فيها لتعزيز العلاقات المميزة وأواصر الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والياباني.

جاء ذلك، خلال استقباله مساء اليوم الخميس، المبعوث الياباني للشرق الأوسط ماساهارو كونو بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

حيث اطلع الرئيس، الضيف، على آخر مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأكد الرئيس، على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى الزيارة الهامة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني لفلسطين في النصف الاول من العام الحالي.

وشكر الرئيس، اليابان حكومة وشعباً، على دعمها السياسي الكبير للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي المستمر، والذي كان اخره الدعم المقدم لوكالة (أونروا).

بدوره، نقل المبعوث الياباني، تحيات رئيس الوزراء الياباني للسيد الرئيس، والتزام اليابان بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، واستمرارها في تقديم الدعم الاقتصادي للتخفيف من معاناته ودعم اقتصاده.

واكد السيد كونو، على رغبة اليابان في الاستمرار بلعب دور هام في دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء، امين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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