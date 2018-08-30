نقابة الصحفيين تثمن استجابة الرئيس السريعة لإنقاذ حياة الزميل فادي عبيد

ثمنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاستجابة السريعة من الرئيس محمود عباس لمناشدة النقابة والأسرة الصحفية في المحافظات الجنوبية للتدخل العاجل من اجل انقاذ حياة الزميل الصحفي فادي عبيد من اذاعة القدس.





وأضافت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "اوعز وزير الصحة د. جواد عواد لدائرة العلاج بالخارج بعمل كافة الاجراءات اللازمة لتحويل الزميل عاجلا، وتذليل كافة العقبات من اجل انقاذ حياة الزميل عبيد بعد متابعة متواصلة من نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر ونائبه تحسين الاسطل".





ونقل الزميل عبيد، اليوم الخميس، إلى مستشفى مار يوسف في القدس، بواسطة سيارة العناية الفائقة بعد اتمام كافة الاجراءات من طواقم الشؤون المدينة.





وقالت نقابة الصحفيين انها تابعت منذ صباح اليوم بقلق شديد تدهور الحالة الصحية للزميل عبيد بشكل مفاجئ اثناء اجراء عملية لوضع البلاتين في مستشفى ناصر بخانيونس، بعد تعرضه لحادث عرضي وسقوط من علو أدى لكسر في الفخد.





وأكدت النقابة أنها تواصلت بشكل سريع مع كافة الجهات لضمان نقله بشكل سريع لتلقى العلاج اللازم وتذليل كافة العقبات التي واجهت نقله حيث حصلت على موافقة لنقله الى مستشفى مار يوسف بالقدس العاصمة.







وشكرت نقابة الصحفيين الجهد الكبير لدائرة شراء الخدمة " العلاج بالخارج" في المحافظات الجنوبية ومدير الدائرة الدكتور زكريا اللوح ومدير المتابعة محمد روقة والدكتورة اميرة الهندي مستشارة الوزير لشؤون العلاج بالخارج والدكتور محمد سلامة مستشار الوزير على الدور الكبير الذي قاموا به في تسهيل علاج الزميل الصحفي فادي عبيد كما شكرت جهد دائرة التنسيق في الشؤون المدنية وعلى راسها رفعت محيسن واحمد ابو جبل .





وأثنت النقابة على حالة التضامن الكبيرة في الأسرة الصحيفة من الزملاء والزميلات والذين تفاعلوا بشكل كبير من أجل الضغط لإنقاذ حياة الزميل عبيد.





غزة - دنيا الوطن