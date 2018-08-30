مصرع مواطن بحادث دهس شرق الخليل والشرطة تباشر التحقيق





بدوره، أفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن قوة من الشرطة توجهت إلى المكان وأوقفت السائق، وباشرت بإجراءات التحقيق.





ويعتبر هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال اليوم الخميس، وحيث وقع الحادث الاول في مدينة جنين، والذي أسفر عن مصرع شاب يبلغ من العمر 18 عاما.

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (68 عاما)، مصرعه مساء اليوم الخميس، جراء تعرضه لحادث دهس وقع على الطريق الالتفافي شرق الخليل.