بحرية الاحتلال تُغرق سفينة صيد بزعم تجاوزها المسموح به ببحر السودانية





وزعم الموقع ذاته، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية، أطلقت طلقات تحذيرية تجاه مركب الصيد.





يشار إلى أن أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قرر توسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين، وبالرغم من ذلك فإن بحرية الاحتلال، لازالت تمارس الاعتداءات على الصيادين.









رام الله - دنيا الوطنأغرقت الزوارق الحربية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، مركب صيد فلسطيني، قبالة ساحل السودانية شمال مدينة غزة، بزعم تجاوزها المنطقة المسموح بها للصيد، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت 24).