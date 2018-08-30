سكان غلاف غزة ينظمون مظاهرات للمطالبة بتوفير الأمن





وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد طالب سكان المستوطنات، الحكومة الإسرائيلية بتوفير الأمن والحماية لهم.









رام الله - دنيا الوطنتظاهر العشرات من سكان مستوطنات غلاف غزة مساء اليوم الخميس، عند تقاطع (سديروت)؛ احتجاجاً على الوضع الأمني، واستمرار إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية من قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت).