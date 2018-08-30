دولي

سكان غلاف غزة ينظمون مظاهرات للمطالبة بتوفير الأمن

سكان غلاف غزة ينظمون مظاهرات للمطالبة بتوفير الأمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر العشرات من سكان مستوطنات غلاف غزة مساء اليوم الخميس، عند تقاطع (سديروت)؛ احتجاجاً على الوضع الأمني، واستمرار إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية من قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت).

وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد طالب سكان المستوطنات، الحكومة الإسرائيلية بتوفير الأمن والحماية لهم.


أخبار ذات صلة

الشرطة الإسرائيلية: ساره نتنياهو مشتبهة بتلقي رشوة

الشرطة الإسرائيلية: ساره نتنياهو مشتبهة بتلقي رشوة

مقتل 17 شخصا بتحطم طائرة عسكرية في إثيوبيا

مقتل 17 شخصا بتحطم طائرة عسكرية في إثيوبيا

إسكتلندا تصبح أول دولة توفر فوطا صحية مجانية للطالبات

إسكتلندا تصبح أول دولة توفر فوطا صحية مجانية للطالبات

نتنياهو: أعداء إسرائيل يعرفون جيدًا ما يمكن أن يفعله جيشنا

نتنياهو: أعداء إسرائيل يعرفون جيدًا ما يمكن أن يفعله جيشنا

ترامب: لا يوجد سبب لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية

ترامب: لا يوجد سبب لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية

خامنئي: إيران مستعدة للتخلي عن الاتفاق النووي إذا لزم الأمر

خامنئي: إيران مستعدة للتخلي عن الاتفاق النووي إذا لزم الأمر

جندي أمريكي يعترف بمحاولة مساعدة تنظيم الدولة.. وهذا ما حاول تمريره

جندي أمريكي يعترف بمحاولة مساعدة تنظيم الدولة.. وهذا ما حاول تمريره

انهيار سد في ميانمار يغمر 85 قرية بالمياه ويجبر الآلاف على النزوح

انهيار سد في ميانمار يغمر 85 قرية بالمياه ويجبر الآلاف على النزوح

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اعتقال ثلاثة فلسطينيين بزعم حيازتهم قنابل أنبوبية بنابلس

اعتقال ثلاثة فلسطينيين بزعم حيازتهم قنابل أنبوبية بنابلس

عشراوي: تصريحات جرينبلات حول إيجاد بديل للسلطة &#34;وقحة&#34;

عشراوي: تصريحات جرينبلات حول إيجاد بديل للسلطة "وقحة"

الرئيس البوسني يتجول في رام الله ويتذوق الفلافل والبوظة والمناقيش

الرئيس البوسني يتجول في رام الله ويتذوق الفلافل والبوظة والمناقيش

شاهد: جايكا وهانوفر للصناعات ينظمان حملة للتبرع بالدم بمستشفى الشفاء بغزة

شاهد: جايكا وهانوفر للصناعات ينظمان حملة للتبرع بالدم بمستشفى الشفاء بغزة

إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب نابلس

إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب نابلس

هيئة الحراك الوطني: تسيير رحلة بحرية جديدة من ميناء غزة الأحد المقبل

هيئة الحراك الوطني: تسيير رحلة بحرية جديدة من ميناء غزة الأحد المقبل

صيدم يطلع وفد &#34;الملتقى التربوي&#34; علي أوضاع التعليم في فلسطين

صيدم يطلع وفد "الملتقى التربوي" علي أوضاع التعليم في فلسطين

الاقتصاد الوطني تُعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بسلع الكوتا

الاقتصاد الوطني تُعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بسلع الكوتا

منوعات

شيماء سيف تنشر صورة تثير الجدل.. هل خضعت لعملية تجميل؟

شيماء سيف تنشر صورة تثير الجدل.. هل خضعت لعملية تجميل؟

لقطة نادرة.. حين غنى &#34;العندليب&#34; في فرح شعبي على &#34;السطوح&#34; قبل الشهرة

لقطة نادرة.. حين غنى "العندليب" في فرح شعبي على "السطوح" قبل الشهرة

من هي الحسناء &#34;كنة&#34; عادل إمام الجديدة؟ وشاهد أول صورة تجمعها بـ&#34;حماها&#34;

من هي الحسناء "كنة" عادل إمام الجديدة؟ وشاهد أول صورة تجمعها بـ"حماها"

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق&#34;عندما ليس لديك شيئاً لتخسره&#34;

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق"عندما ليس لديك شيئاً لتخسره"

فيديو.. اتهامات لـ&#34; رضوى الشربيني&#34; بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو.. اتهامات لـ" رضوى الشربيني" بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

&#34;أحلام &#34; بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

"أحلام " بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: &#34;لا احب الاشياء العادية&#34;

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: "لا احب الاشياء العادية"

عربي

قوات هادي تعلن سيطرتها على 15 موقعاً شرقي تعز

قوات هادي تعلن سيطرتها على 15 موقعاً شرقي تعز

النيابة البحرينية تحيل 13 متهما بتأسيس &#34;جماعة إرهابية&#34; إلى المحاكمة

النيابة البحرينية تحيل 13 متهما بتأسيس "جماعة إرهابية" إلى المحاكمة

مصرع 31 حوثياً وإصابة آخرين في غارات التحالف بالساحل الغربي

مصرع 31 حوثياً وإصابة آخرين في غارات التحالف بالساحل الغربي

قوات خاصة تركية تتجه إلى الحدود السورية

قوات خاصة تركية تتجه إلى الحدود السورية