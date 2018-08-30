شؤون فلسطينية

مودريتش أفضل لاعب بأوروبا وراموس أفضل مدافع ونافاس أفضل حارس

مودريتش أفضل لاعب بأوروبا وراموس أفضل مدافع ونافاس أفضل حارس
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدينة موناكو الفرنسية، حفل اختيار أفضل لاعب في أوروبا، والذي يُقام بالتزامن مع مراسم سحب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، فيما حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل مهاجم في اوروبا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفاز قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، بجائزة أفضل مدافع في أوروبا، فيما حصل الكوستاريكي كيلور نافاس على جائزة أفضل حارس.

ومنحت جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للاعب الإنجليزي السابق دايفيد بيكهام.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى إمارة "موناكو" الفرنسية لحضور الحفل السنوي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن الأسماء المرشحة لجائزة "لاعب العام" موسم 2017-2018 التي يتنافس عليها الثلاثي، المصري محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مورديتش.

كذلك سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل حارس مرمى، والتي تنافس عليها الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، المنتقل من يوفنتوس، وأليسون المنتقل إلى ليفربول من روما الإيطالي، والكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد.

فيما يتنافس على جائزة أفضل مدافع ثلاثة لاعبين من ريال مدريد هم: البرازيلي مارسيللون والإسباني سيرجيو راموس، والفرنسي رافاييل فاران.

ويبرز اسم مودريتش مرة جديدة في جائزة أفضل لاعب خط وسط، وهو يتنافس عليها مع كل من زميله الألماني توني كروس، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويدخل اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يغيب عن جائزة أفضل لاعب في المنافسة على لقب أفضل مهاجم، ويتنافس نجم برشلونة الإسباني مع خصمه الأزلي رونالدو، وكذلك فرعون مصر محمد صلاح.

وتتنافس الدنماركية بيرنيل هاردير لاعبة فولفسبورغ الألماني، مع لاعبتي ليون الفرنسي، النرويجية ادا هيغربيرغ والفرنسية أماندين هنري على جائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

ومنذ النسخة الأولى من جائزة أفضل لاعب في أوروبا في العام عام 2011، بات صلاح جناح ليفربول أول لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز، ينضم للقائمة النهائية المنافسة على اللقب.

 كما أصبح الجناح صاحب الـ (26 عاماً) أول لاعب مصري أو عربي أو أفريقي يتم اختياره للقائمة القصيرة.

ويمتلك رونالدو الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بهذه الجائزة (3 مرات)، مقابل مرتين لليونيل ميسي لاعب برشلونة، ومرة واحدة لكل من زميله السابق في الفريق الكتالوني أندريس إنييستا، ولاعب بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري.

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