اعتقال ثلاثة فلسطينيين بزعم حيازتهم قنابل أنبوبية بنابلس





وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد تم تحويل الفلسطينيين الثلاثة؛ لاستجوابهم من قبل الأمن الإسرائيلي.





وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت منذ فجر اليوم الخميس 16 فلسطينياً، خلال حملة اقتحامات نفذتها في مناطق عدة بالضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين بالقرب من قرية دير الحطب في مدينة نابلس، بحجة العثور بحوزتهم على عدد من القنابل الأنبوبية.