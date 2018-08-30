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الشرطة الإسرائيلية: ساره نتنياهو مشتبهة بتلقي رشوة

الشرطة الإسرائيلية: ساره نتنياهو مشتبهة بتلقي رشوة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الإسرائيلية رسميًا، اليوم الخميس، الاشتباه بتلقي زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، ساره نتنياهو، رشوة في إطار التحقيق بقضية (بيزك – واللا) والمعروفة إعلاميًا بالملف 4000.

وأكدت الشرطة أن هناك دليلا على أن عائلة نتنياهو (رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته ساره)، بالإضافة إلى مالك شركة (بيزك) وموقع (واللا)، شاؤول ألوفيتش وزوجته آيريس، كانوا جميعهم على علم بالتأثير والأبعاد الاقتصادية للأفعال التي أقدموا عليها، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

جاء ذلك ردا على سؤال محامي الدفاع آيريس، خلال جلسة التحقيق التي عقدت اليوم، إذا ما كانت ساره نتنياهو على علم بأنه مقابل التغطية الإعلامية الداعمة التي قد تحصل عليها من موقع (واللا)، فإن (بيزك)، في المقابل، ستحصل على مزايا وفوائد حكومية.

وفيما يتعلق بتطوير التحقيق، أوضح ممثل الشرطة، أوري كانر، أن هناك أشخاص لم يتم استجوابهم بعد في مجريات التحقيق في القضية، فيما لم يوضح ما إذا كانوا مشتبهين أو شهودًا، بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لصحيفة (هآرتس).

وأشارت ممثلة الادعاء الإسرائيلي العام نيتسان فولكن، خلال الجلسة، إلى أن التحقيق في القضية، بات جليًا منذ ستة أشهر، واعتبرت أن التحقيق يجري بسرعة وكفاءة ورضا منا.

وقالت فولكن: "التحقيق في مراحله المتقدمة، رغم أن هناك إجراءات تحقيق إضافية مطلوبة"، وقدّرت أن يتم نقل القضية إلى مكتب المدعي العام للدولة في غضون الأشهر الستة المقبلة.

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