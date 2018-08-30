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قوات هادي تعلن سيطرتها على 15 موقعاً شرقي تعز

قوات هادي تعلن سيطرتها على 15 موقعاً شرقي تعز
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيطرتها على نحو 15 موقعا في جبهة حيفان شرق محافظة تعز.

وقال قائد جبهة حيفان وآفي الغبس أبو شوقي،اليوم: "بدعم من القوات المسلحة الإماراتية شنت المقاومة الجنوبية صباح اليوم هجوما عنيفا على مواقع للحوثيين في جبهة حيفان شرق تعز"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "الهجوم تكلل حتى الآن بسيطرة المقاومة الجنوبية بشكل كامل على قرى ومناطق الهجمة والركب والعذير وموالعه، وعدد من الجبال الاستراتيجية أهمها جبال الحرز والمقايل وجبل العلبية المطل على الخزجة والخط الرابط بين قرية بني علي وقرية الصافح".

واعتبر أن انتصارات اليوم ذات إستراتيجية بالغة في معركة استكمال تضييق الخناق على العناصر الحوثية المتمركزة في جبل الجاح المطل على مدينة الراهدة، خاصّة وأن الانتصارات تزامنت مع تقدم ألوية الحزم في الشريجة جنوب تعز.

كما أشار إلى سقوط العشرات بين قتل وجريح في صفوف الحوثيين في معارك حيفان، إضافة إلى تدمير تحصينات وثكنات عسكرية تابعة لهم.

وأعرب القائد العسكري عن شكره لدول التحالف العربي وعلى رأسها الإمارات على "دورها المحوري ودعمها لتقدّم المقاومة في جبهة حيفان، وإسهاماتها المتواصلة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي فرضت على سكّان مديرية حيفان من قبل الحوثيين".

وفي سياق متصل، أفاد مراسلنا بتقدم قوات اللواء الثاني مشاة حزم في الشريجة وسيطرتها على مفرق السحي وتبة العصيد وتبة النهدين وشعب الأبر.

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