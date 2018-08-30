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النيابة البحرينية تحيل 13 متهما بتأسيس "جماعة إرهابية" إلى المحاكمة

النيابة البحرينية تحيل 13 متهما بتأسيس "جماعة إرهابية" إلى المحاكمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نيابة "الجرائم الإرهابية" البحرينية اليوم الخميس، عن إحالة 13 متهما بتأسيس تنظيم "ائتلاف 14 فبراير" المدرج على قائمة التنظيمات "الإرهابية" في البلاد إلى المحاكمة.

وصرح أحمد الحمادي رئيس نيابة "الجرائم الإرهابية" البحرينية، في بيان نشر على موقع النيابة العامة البحرينية، بأن التحقيق في واقعة تأسيس عصابة تابعة لتنظيم (ائتلاف 14 فبراير) قد انتهى، مشيرا إلى أن ستة أشخاص من المحالين محبوسون حاليا، فيما لا يزال سبعة آخرين طلقاء.

وأسندت النيابة إلى الموقوفين الـ 13، تهما منها التأسيس والانضمام إلى عصابة على خلاف أحكام القانون، وتمويل جماعة "إرهابية"، والتجمهر والشغب، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وحيازة صور خلاعية ومقاطع فيديو إباحية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما وجهت النيابة العامة البحرينية لهذه المجموعة تهمة الاعتداء على مركز شرطة في منطقة سترة بغرض "منع الاستقرار واستتباب الأمن بالمنطقة".

 وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد كشفت في حزيران/يونيو 2013 عن هوية تنظيم "ائتلاف شباب 14فبراير" السري، وأعلنت حينها القبض على 31 شخصا وصفتهم بـ "مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة".

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