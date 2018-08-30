مصرع 31 حوثياً وإصابة آخرين في غارات التحالف بالساحل الغربي



وكشفت مصادر عسكرية عن مقتل عدد من القيادات الميدانية الحوثية، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة مران جنوب غربي محافظة صعدة.



وذكر مصدر ميداني أن القيادي في الجماعة "صلاح محمد جعدار"، لقي مصرعه ومعه المشرف في الجماعة "صلاح محمد علي بداش"، في مواجهات ضارية مع جنود اللواء الثالث عروبة في منطقة مران.



وأكد المصدر مصرع القيادي الحوثي "أحمد يحيى النعماني"، في مواجهات مماثلة دارت في المنطقة ذاتها.



رام الله - دنيا الوطنلقي 31 حوثيا مصرعهم، اليوم الخميس، فيما أصيب 21 آخرون في غارات جوية للتحالف العربي على مواقع جماعات الحوثي في جبهات الساحل الغربي خلال الساعات الـ24 الماضية.وبحسب مصادر أمنية، فقد نقلت جثث قتلى الجماعات الحوثية إلى مستشقى العلفي والعسكري في مدينة الحديدة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).هذا وأكدت مصادر يمنية سقوط عدد من القتلى والجرحى من جماعات الحوثي في غارات لمقاتلات التحالف العربي، في محافظة صعدة.وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في مديريتي حيران والظاهر، كما طالت أهدافا للجماعات في مديرية باقم بمحافظة صعدة.