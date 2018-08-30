قوات خاصة تركية تتجه إلى الحدود السورية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش التركي عن إرسال تعزيزات كبيرة من قواته الخاصة إلى الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا، وتسييره لدوريات على مدار اليوم في المنطقة.وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن وحدة القوات الخاصة المتمركزة في ولاية هطاي ضمن عملية "غصن الزيتون" المتواصلة بمنطقة عفرين شمالي سوريا، توجهت صباح اليوم إلى الشريط الحدودي.وقالت مصادر عسكرية: "إن القوات الخاصة التركية انتقلت على متن مدرعات إلى مخافر مقابل حدود محافظة إدلب شمال غربي سوريا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).من جهة أخرى، أجرت القوات الخاصة التركية دوريات على مدار اليوم في منطقة الشريط الحدودي.وأرسل الجيش التركي تعزيزات من القوات الخاصة والآليات العسكرية إلى الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا، يومي الجمعة والثلاثاء الماضيين.وتتهم السلطات التركية، الجيش السوري بشن اعتداءات متكررة على القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة والواقعة قرب حدود ولاية هطاي، ما يؤدي من حين لآخر إلى قصف مناطق تركية، ورد تركيا بإطلاق النار على مواقع القوات السورية.وتقع ولاية هطاي على الحدود مع محافظة إدلب، حيث أعلنت منطقة لوقف التصعيد في إطار اتفاقات أستانا بين تركيا وروسيا وإيران ضمن جهود التسوية في سوريا.ونشرت تركيا عملا بهذه التوافقات، وحدات من قواتها في أراضي محافظة إدلب السورية لضمان ثبات وقف التصعيد، ومنع وقوع اشتباكات بين المعارضة المسلحة والجيش السوري هناك.