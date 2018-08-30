عربي

ليبيا..27 قتيلا معظمهم مدنيين في اشتباكات طرابلس

ليبيا..27 قتيلا معظمهم مدنيين في اشتباكات طرابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي27 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الخميس، فيما أصيب 100 آخرون بجروح، معظمهم من المدنيين، خلال ثلاثة أيام من المعارك بين مجموعات مسلحة متناحرة في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مصادر طبية.

وكانت المعارك اندلعت الاثنين، في الضواحي الجنوبية لطرابلس واستمرت حتى مساء الأربعاء رغم هدنة أعلنت الثلاثاء لكن لم يتم احترامها.

من جانبها، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من "التدهور السريع للوضع الإنساني في طرابلس"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت اللجنة في بيان: "إن التوترات التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحولت إلى مواجهات مسلحة في أجزاء من طرابلس، مما أدى إلى مقتل عدد غير معروف من الأشخاص وإصابة عشرات الأشخاص، بمن فيهم المدنيون وهم في طريقهم إلى المرافق الصحية".

وحثت اللجنة الدولية جميع الذين يحملون السلاح على تجنيب أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتيسير الوصول الآمن إلى موظفي الإغاثة والمتطوعين في الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذين يقدمون المساعدة المنقذة الحياة.

أخبار ذات صلة

قوات هادي تعلن سيطرتها على 15 موقعاً شرقي تعز

قوات هادي تعلن سيطرتها على 15 موقعاً شرقي تعز

النيابة البحرينية تحيل 13 متهما بتأسيس &#34;جماعة إرهابية&#34; إلى المحاكمة

النيابة البحرينية تحيل 13 متهما بتأسيس "جماعة إرهابية" إلى المحاكمة

مصرع 31 حوثياً وإصابة آخرين في غارات التحالف بالساحل الغربي

مصرع 31 حوثياً وإصابة آخرين في غارات التحالف بالساحل الغربي

قوات خاصة تركية تتجه إلى الحدود السورية

قوات خاصة تركية تتجه إلى الحدود السورية

أردوغان يتعهد بتحقيق السلام في سوريا والعراق

أردوغان يتعهد بتحقيق السلام في سوريا والعراق

برلمانية مصرية تقدم مقترحًا غريبًا لمعاقبة المتحرشين

برلمانية مصرية تقدم مقترحًا غريبًا لمعاقبة المتحرشين

التحالف بقيادة السعودية يُندد بتقرير حقوقي للأمم المتحدة بشأن اليمن

التحالف بقيادة السعودية يُندد بتقرير حقوقي للأمم المتحدة بشأن اليمن

موسكو تُحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا

موسكو تُحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اعتقال ثلاثة فلسطينيين بزعم حيازتهم قنابل أنبوبية بنابلس

اعتقال ثلاثة فلسطينيين بزعم حيازتهم قنابل أنبوبية بنابلس

عشراوي: تصريحات جرينبلات حول إيجاد بديل للسلطة &#34;وقحة&#34;

عشراوي: تصريحات جرينبلات حول إيجاد بديل للسلطة "وقحة"

الرئيس البوسني يتجول في رام الله ويتذوق الفلافل والبوظة والمناقيش

الرئيس البوسني يتجول في رام الله ويتذوق الفلافل والبوظة والمناقيش

شاهد: جايكا وهانوفر للصناعات ينظمان حملة للتبرع بالدم بمستشفى الشفاء بغزة

شاهد: جايكا وهانوفر للصناعات ينظمان حملة للتبرع بالدم بمستشفى الشفاء بغزة

إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب نابلس

إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب نابلس

هيئة الحراك الوطني: تسيير رحلة بحرية جديدة من ميناء غزة الاحد المقبل

هيئة الحراك الوطني: تسيير رحلة بحرية جديدة من ميناء غزة الاحد المقبل

صيدم يطلع وفد &#34;الملتقى التربوي&#34; علي أوضاع التعليم في فلسطين

صيدم يطلع وفد "الملتقى التربوي" علي أوضاع التعليم في فلسطين

الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد سلع الكوتا

الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد سلع الكوتا

منوعات

شيماء سيف تنشر صورة تثير الجدل.. هل خضعت لعملية تجميل؟

شيماء سيف تنشر صورة تثير الجدل.. هل خضعت لعملية تجميل؟

لقطة نادرة.. حين غنى &#34;العندليب&#34; في فرح شعبي على &#34;السطوح&#34; قبل الشهرة

لقطة نادرة.. حين غنى "العندليب" في فرح شعبي على "السطوح" قبل الشهرة

من هي الحسناء &#34;كنة&#34; عادل إمام الجديدة؟ وشاهد أول صورة تجمعها بـ&#34;حماها&#34;

من هي الحسناء "كنة" عادل إمام الجديدة؟ وشاهد أول صورة تجمعها بـ"حماها"

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق&#34;عندما ليس لديك شيئاً لتخسره&#34;

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق"عندما ليس لديك شيئاً لتخسره"

فيديو.. اتهامات لـ&#34; رضوى الشربيني&#34; بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو.. اتهامات لـ" رضوى الشربيني" بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

&#34;أحلام &#34; بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

"أحلام " بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: &#34;لا احب الاشياء العادية&#34;

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: "لا احب الاشياء العادية"

عربي

قوات هادي تعلن سيطرتها على 15 موقعاً شرقي تعز

قوات هادي تعلن سيطرتها على 15 موقعاً شرقي تعز

النيابة البحرينية تحيل 13 متهما بتأسيس &#34;جماعة إرهابية&#34; إلى المحاكمة

النيابة البحرينية تحيل 13 متهما بتأسيس "جماعة إرهابية" إلى المحاكمة

مصرع 31 حوثياً وإصابة آخرين في غارات التحالف بالساحل الغربي

مصرع 31 حوثياً وإصابة آخرين في غارات التحالف بالساحل الغربي

قوات خاصة تركية تتجه إلى الحدود السورية

قوات خاصة تركية تتجه إلى الحدود السورية