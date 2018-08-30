ليبيا..27 قتيلا معظمهم مدنيين في اشتباكات طرابلس

رام الله - دنيا الوطنلقي27 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الخميس، فيما أصيب 100 آخرون بجروح، معظمهم من المدنيين، خلال ثلاثة أيام من المعارك بين مجموعات مسلحة متناحرة في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مصادر طبية.وكانت المعارك اندلعت الاثنين، في الضواحي الجنوبية لطرابلس واستمرت حتى مساء الأربعاء رغم هدنة أعلنت الثلاثاء لكن لم يتم احترامها.من جانبها، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من "التدهور السريع للوضع الإنساني في طرابلس"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقالت اللجنة في بيان: "إن التوترات التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحولت إلى مواجهات مسلحة في أجزاء من طرابلس، مما أدى إلى مقتل عدد غير معروف من الأشخاص وإصابة عشرات الأشخاص، بمن فيهم المدنيون وهم في طريقهم إلى المرافق الصحية".وحثت اللجنة الدولية جميع الذين يحملون السلاح على تجنيب أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتيسير الوصول الآمن إلى موظفي الإغاثة والمتطوعين في الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذين يقدمون المساعدة المنقذة الحياة.