إصابة الوزير وليد عساف برصاصة مطاطية بالأذن برام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصيب الوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الخميس، برصاصة مطاطية بالأذن اليسرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رأس كركر بمدينة رام الله.
أصيب الوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الخميس، برصاصة مطاطية بالأذن اليسرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رأس كركر بمدينة رام الله.
هذا وأصيب كذلك، عدد من طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بجروح مختلفة، وذلك خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية في منطقة الريسان الواقعة بين قرى رأس كركر وكفر نعمة وخربثا.
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