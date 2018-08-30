الهرفي: لقاء مرتقب بين الرئيس عباس وماكرون قبيل اجتماعات الأمم المتحدة

وقال الهرفي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم: "إن هناك تشاور مستمرا بين القيادتين الفلسطينية والفرنسية لتنسيق الجهود والمواقف بشأن المبادرة الفرنسية والتحرك الذي تقوده باريس والذي لا يتعارض مع التحرك الصيني والروسي لحل القضية الفلسطينية ويستند لحل الدولتين"، مشيرا إلى أن هذه

المبادرة ستتبلور بعد اجتماعات الجمعية العامة.



وأضاف الهرفي: "إن التحرك الفرنسي يأتي لحل قضية الصراع في الشرق الأوسط والمتمثل بالقضية الفلسطينية من جهة، ولفك الارتباط بين أحادية التحرك الأمريكي الذي لا يُلقي بالا بالقانون الدولي والمنظومة الدولية من جهة أخرى"، لافتا في السياق إلى ضرورة انهاء هذا التباطؤ الأمركي المتعمد والذي يهدف لشل حل الدولتين عبر طرح ما تسمى بصفقة القرن.

رام الله - دنيا الوطنكشف سلمان الهرفي سفير فلسطين لدى فرنسا، عن لقاء سيعقد بين الرئيس محمود عباس ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.