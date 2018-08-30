عشراوي: تصريحات جرينبلات حول ايجاد بديل للسلطة "وقحة"



وقالت عشراوي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم: "إن أمركيا تسعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر تجزئة ملفات الصراع وتعمل الان على تفكيك قضية اللاجئين"، مؤكدة أن هذا التعامل اللاأخلاقي مع القضية الفلسطينية مرفوضٌ جملة وتفصيلا.



وبخصوص تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال كاتس والتي قال فيها إن الرئيس محمود عباس يعطل أي مبادرة للحل في قطاع غزة، أكدت عشراوي أن موقف الرئيس محمود عباس واضح وجريء وضد كل محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن، مشيرة نحن نريد تهدئة ووقف الدم ولكن ليس على حساب القضية الفلسطينية .





وبشأن تنصل حركة حماس من الموقف الفلسطيني وموقف الرئيس من إقامة الدولة الفلسطينية والذي ترجمه أحد قيادييها سامي أبو زهري، طالبت عشراوي، حركة حماس أن تعي وتتنبه لخطورة المخططات الأمريكية وعدم التساوق معها لأن ذلك يشكل لعبا في الساحة الفلسطينية لتحويل غزة لدويلة.





من جهة ثانية، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الرئيس محمود عباس سيعكس في خطابه المرتقب في الأمم المتحدة الموقف الفلسطيني الثابت والقرارات التي اتخذت في المجلس المركزي، مطالبةً في السياق المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته في لجم سياسات الاحتلال وكذلك التفرد الأمريكي بالقرارات الدولية.

اعتبرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن تصريحات مبعوث السلام الأمريكي جيسون جرينبلات والتي هدد فيها بإيجاد بديل للسلطة في حال استمرارها في رفض المخطط الأمريكي، عبارة عن ابتزازا للموقف الفلسطيني الثابت وتأتي في سياق التهديد والوعيد الذي لن نقبل به ووصفت هذه التصريحات بالوقحة.