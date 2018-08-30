حنون: الاتحاد الأوروبي وتركيا سيعلنان عن قيمة تبرعاتهما لـ (أونروا) الشهر المقبل



واضاف حنون لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم ،ان تركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة (أونروا) ستعلن هي الاخرى عن قيمة تبرعات مهمة اضافية للوكالة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.



وبين حنون ان هناك جهدا دبلوماسيا وسياسيا كبيرا يبذل لصالح الوكالة معربا عن امله في ان يترجم هذا الجهد الى دعم مالي تتخطي فيه الوكالة الازمة المالية وعقبة التهديد الامريكي للدول التي تريد التبرع لـ (أونروا)والتي تقف الولايات المتحدة حاجزا امامها.



رام الله - دنيا الوطنكشف مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير احمد حنون ان الاتحاد الأوروبي سيعلن الشهر المقبل قيمة تبرعاته لوكالة (أونروا) مشيرا الى انه رغم ان هذه التبرعات لن تسد العجز الذي خلفه احجام الولايات المتحدة عن تقديم مساهماتها الا انه قد يكون فرصة لتحرير الوكالة من الاملاءات والشروط الامريكية.