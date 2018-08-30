شؤون فلسطينية

الرئيس البوسني يتجول في رام الله ويتذوق الفلافل والبوظة والمناقيش

الرئيس البوسني يتجول في رام الله ويتذوق الفلافل والبوظة والمناقيش
رام الله - دنيا الوطن
تجول الرئيس البوسني باكر علي عزت بيغوفيتش، صباح اليوم الخميس، في مدينة رام الله، وتذوق الفلافل والبوظة ومناقيش الزيت والزعتر، قبل أن يحضر عرضًا للنافورة الراقصة في منتزه بلدية رام الله.

ورافق الضيف في الجولة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، وسفير دولة فلسطين لدى البوسنة والهرسك رزق نمورة، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة العقيد حقوقي طارق الحاج.

وأبدى الرئيس البوسني إعجابه بالتطور الموجود في مدينة رام الله بالرغم من المعيقات التي يواجهها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال. 

وقال حول انطباعه بعد الجولة في رام الله: "إنها مدينة رائعة وحيوية ومتطورة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وفي ختام الجولة، قام رئيس بلدية رام الله بتقديم كتاب حول مدينة رام الله لضيف فلسطين.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد استقبل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أمس الأربعاء، نظيره البوسني باكر علي عزت بيغوفيتش، الذي يزور دولة فلسطين في زيارة رسمية تستمر ليومين.

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الرئيس البوسني يتجول في رام الله ويتذوق الفلافل والبوظة والمناقيش

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