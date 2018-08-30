شاهد: جايكا وهانوفر للصناعات ينظمان حملة للتبرع بالدم بمستشفى الشفاء بغزة





وقال تامر الوادية إن شركة هانوڤر ساهمت في تنفيذ المبادرة من خلال تقديم مجموعة من الألبان لكافة المتبرعين والمتبرعات في الحملة. وأضاف إن المساهمة تأتي إيمانًا بدور الشركة والقائمين عليها في دعم الحملات الإنسانية وتشجيع الناس عليها من معاناة المرضى في المستشفيات.

































خاص دنيا الوطن - آن العقادنظمت جمعية جايكا اليابانية، بالتعاون مع شركة هانوفر للصناعات، حملة إنسانية للتبرع بالدم الصالح المرضى في مستشفيات قطاع غزة.وشارك عدد كبير من المتطوعين الى التبرع بالدم، لدعم المرضى والمستشفيات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.وأكد دكتور ماهر زقوت، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية خريجي جايكا اليابانية، ان هذه الفعالية جاءت خاصة في ظل الظروف الظروف التي يعيشها قطاع غزة دعم للحملات الإنسانية وتشجيع الناس عليها من معاناة المرضى في المستشفيات.