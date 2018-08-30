هيئة الحراك الوطني: تسيير رحلة بحرية جديدة من ميناء غزة الاحد المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة اليوم الخميس، أنه سيتم تسيير رحلة بحرية جديدة من ميناء غزة يوم الاحد المقبل.
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة اليوم الخميس، أنه سيتم تسيير رحلة بحرية جديدة من ميناء غزة يوم الاحد المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحراك اليوم الخميس، في ميناء غزة، داعيا الصيادين للمشاركة الفاعلة في الرحلة، والصيد في المنطقة العازلة التي يفرضها الاحتلال شمال قطاع غزة.
وأكدت الهيئة، استمرارها بتسيير الرحلات البحرية للفت أنظار العالم إلى مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحصارِ "إسرائيلي" ظالم منذ أكثر من 12 عاماً.
وطالبت الهيئة في مؤتمر صحفي، برفع الإجراءات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي ورفع العقوبات التي تفرضها السلطة في رام الله ضد قطاع غزة.
يذكر أن الرحلات البحرية السابقة التي سيرتها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، تعرضت إلى إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مما دفع المشاركين في المسيرة للعودة إلى القطاع.
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