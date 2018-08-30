الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد سلع الكوتا

اعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد السلع التي تندرج تحت الكوتا القوائم السلعية A1 و A2





ودعت الوزارة في بيانها، الراغبين في الاستيراد التوجه لمقر وزارة الاقتصاد الوطني – المركز الرئيسي – مبنى المجمع الحكومي – رام الله ، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات ، علما بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 10/9/2018 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .

رام الله - دنيا الوطن