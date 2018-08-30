الأعرج يطلق برنامج التوجيه الأول لعضوات الهيئات المحلية في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأطلق وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، برنامج التوجيه الأول لعضوات الهيئات المحلية- فلسطين، والمنفذ من قبل (GIZ) بالشراكة مع الوزارة.جاء ذلك خلال حفل أقامته الوزارة اليوم الخميس، بمدينة رام الله، وبحضور نائب مدير (GIZ) في فلسطين فولكر مونيكس، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، ومدير عام النوع الإجتماعي في الوزارة أسماء خروب، وعضوات الهيئات المحلية المستفيدة من البرنامج، وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني.وأكد الأعرج أن وزارة الحكم المحلي تدعم مثل هذا البرنامج الذي يهدف إلى تطوير مهارات جديدة للمشاركات في البرنامج، وتوسيع دائرة التشبيك والعمل المشترك وإقامة علاقة شراكة بين القيادات المحلية النسوية والقيادات النسوية السياسية في بلدان فلسطين والأردن ولبنان، ويشكل فرصة حقيقية لتعزيز دور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية.وأشار الأعرج إلى أن هذا البرنامج سيسهم في تطوير القيادة العملية وإنشاء مجموعات الدعم، من خلال وسيلة التعلم من الأقران، وتبادل الخبرات والتجارب والأنشطة المشتركة بين الجهات المشاركة في البرنامج.وأضاف الأعرج أن الوزارة أخذت على عاتقها ومنذ بدايات تأسيسها تعزيز دور ومشاركة المرأة في أعمال مجالس الهيئات المحلية وتشجيعها على أخذ زمام المبادرة في عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات.وتمنى الأعرج للمشاركات في البرنامج النجاح والتوفيق والاستفادة من الخبرات والتجارب المحلية والإقليمية، وتطوير مهارات التواصل مع صانعي وصانعات القرار السياسي، كما وشكر الحكومة الألمانية على دعمها المستمر لقطاع الحكم المحلي، ولمثل هذه البرامج الهامة للمرأة الفلسطينة.بدوره، قال مونيكس: "إن إطلاق برنامج التوجيه في فلسطين يهدف إلى توضيح العناصر الأساسية لبرنامج التوجيه الإقليمي لجميع المشاركات في البرنامج من موجهات ومستفيدات من التوجيه، وتوضيح وفهم العلاقة الإرشادية والخطوات العملية للبرنامج".وأكد مونيكس أن ال (GIZ) تدعم قضايا المرأة بشكل عام، وأن هذا البرنامج الجديد من نوعه يسعى لرفع الوعي بأهمية وضرورة دعم المشاركة السياسية للمرأة، وخاصة منتدى النوع الإجتماعي في الهيئات المحلية.بدروها، عرضت أسماء خروب رؤية وآلية عملية البرنامج، حيث تم استعراض نموذج توجيه وقصة نجاح جرى تنفيذها في أذربيجان، بالإضافة إلى عرض فيلم قصير عن تجربة التوجيه لعضوات الهيئات المحلية والقيادات السياسية من النساء في أذربيجان.وأضاف خروب: :"تم اختيار (12) موجِههة، و(12) مستفيدة من التوجيه من جميع محافظات الضفة الغربية مع مراعاة التوقعات والدوافع حسب ما جاء في طلبات المشاركة، حيث تم وضع عدة معايير للتقييم والاختيار.كما وجرى في نهاية الحفل، توقيع الاتفاقيات بين الموجهات والمستفيدات من التوجيه، بحضور ورعاية وزير الحكم المحلي.