شاهد: أول وزير فلسطيني يخرج بدور "المذيع" عبر إذاعة محلية

رام الله - دنيا الوطنفاجأ وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم المستمعين صباح اليوم بتقديمه حلقة برنامج مع الناس الذي يبث عبر إذاعة (راية) المحلية ويعنى بالاستماع لمشكلات الناس ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأجاب الوزير على عديد الأسئلة والاستفسارات التي وردت من المواطنين سواء المكتوبة أو التي وردت بالاتصالات الهاتفية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شملت الأسئلة عديدالقضايا التربوية التي تهم الناس.ورافق صيدم في هذه الحلقة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ورئيس قسم الإعلام التربوي حازم شملاوي؛ وذلك لسرعة الإجابة على تساؤلات واستفسارات الجمهور؛ مما يدلل على اهتمام الوزارة ومتابعتها الحثيثة للقضايا التربوية المختلفة عبر جهات الاختصاص.وعبر صيدم عن شكره لإذاعة راية على إتاحتها المجال لتقديم هذه الحلقة بشكل مباشر؛ الأمر الذي يؤكد على دور الإعلام الوطني والصديق في تناول القضايا التربوية وإثارتها وتقديمالحلول والتعرف على مطالب المواطنين ونصائحهم، مشيداً بالوقت ذاته بجميع وسائل الإعلام الداعمة لقطاع التعليم والمساندة لجهود الوزارة.وبين الوزير أن تقديم هذه الحلقة في مستهل العام الدراسي الجديد الذي حمل عنوان: "عام التعليم في القدس" يؤكد على حرص الوزارة واهتمامها بمعرفة ما يجول في خاطر الجمهور وانطباعاته عن ما يتضمنه العام الجديد من برامج وتطورات نوعية على صعيد التعليم.