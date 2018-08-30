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شؤون فلسطينية

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي العام لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى لعام 2017

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي العام لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى لعام 2017
رام الله - دنيا الوطن
تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، التقرير السنوي التقرير السنوي للعام 2017 لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، من رئيس مجلس إدارة المؤسسة رفيق النتشة وأعضاء مجلس الادارة.

واطّلع رئيس الوزراء من خلال أعضاء مجلس الإدارة على سير عمل المؤسسة، وخططها ومشاريعها الاستثمارية، الهادفة الى تنمية أموال اليتامى والحفاظ عليها.

وأشاد الحمد الله بجهود المؤسسة في الحفاظ على أموال اليتامى ورعاية حقوقهم، مجددا تأكيده تقديم كافة اشكال الدعم لعمل المؤسسة.

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