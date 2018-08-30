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دولي

إسكتلندا تصبح أول دولة توفر فوطا صحية مجانية للطالبات

إسكتلندا تصبح أول دولة توفر فوطا صحية مجانية للطالبات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصبحت إسكتلندا أول دولة توفر فوط ومنتجات صحية لجميع الطالبات بالمجان لمساعدة من لا يستطعن شراء تلك المستلزمات خلال الدورة الشهرية وهو ما يؤدي إلى تغيبهن عن مقاعد الدراسة سواء في المدارس أو الجامعات.

ويقول المسؤولون بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية، إن الإجراء يهدف إلى مواجهة ما يسمى بـ "فقر الدورة الشهرية" بسبب عدم استطاعة بعض الطالبات توفير المال اللازم لشراء المنتجات الصحية الخاصة بهن واضطرارهن إلى اللجوء لوسائل بدائية مثل القطن، وورق الجرائد.

وسيدخل البرنامج الحكومي حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول وسيوفر تلك المنتجات لنحو 400 ألف طالبة في المدارس والجامعات بكلفة شهرية تقدر بقرابة 5.2 مليون جنيه إسترليني.

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