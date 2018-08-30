الصفدي: قضية اللاجئين من قضايا الوضع النهائي.. ولا يحق لأحد تحديد من اللاجئ الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطندعا الأردن، لعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجة العرب؛ من أجل مناقشة الأزمة المالية، التي تتعرض لها وكالة (أونروا).وأكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفي مشترك مع بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، اليوم الخميس، في عمان، أن قضية اللاجئين من قضايا الوضع النهائي، ومرتبطة بحق العودة والتعويض وفق القرار الأممي رقم (194)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وحذر من تبعات استمرار هذا العجز على المنطقة برمتها، وضرورة التزام المجتمع الدولي بواجباته، وثمن الدعم الكبير الذي تلقته (أونروا) من دول صديقة وشقيقة.وأشار الصفدي إلى أن نقص التمويل، يعني نقصاً في الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة للاجئين، وأنه ليس من حق أي دولة تحديد من هو اللاجئ الفلسطيني، مشيراً إلى أن القانون الدولي يعترف باللاجئين الفلسطينيين وبحقوقهم، وهم تحت مظلة الأمم المتحدة.من جهته، قال المفوض كرينبول: "إن الوكالة بدأت هذا العام بعجز أكثر من 400 مليون دولار"، مضيفاً: "إن الوكالة تقدم خدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في المنطقة".وأشار إلى أن الوكالة، مستمرة كلاعب رئيسي في المنطقة، ما لم تُحل القضية الفلسطينية.