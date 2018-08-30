عاجل

  • الحراك الوطني لكسر الحصار يعلن اطلاق رحلة بحرية الأحد المقبل

مباشر | عالرصيف - ذكريات المدرسة

شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي: لا "نجاكر" حماس بالتهدئة لكن لن تأخذنا لسلم أو حرب كلما أرادت

قيادي فتحاوي: لا "نجاكر" حماس بالتهدئة لكن لن تأخذنا لسلم أو حرب كلما أرادت
الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
 أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان طبيب، أن دورة المجلس الثوري العادية، ستنعقد في نهاية الشهر المقبل، أو بداية الشهر الذي يليه، وسيتم تحديد موعد الجلسة النهائي، بعد خطاب الرئيس محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال طبيب لـ"دنيا الوطن": الرئيس أبو مازن، سيكون له كلمة شاملة في المجلس الثوري، حول الوضع الداخلي الفلسطيني، وما يُحاك ضد القيادة الفلسطينية من مؤامرات، وعلى رأسها صفقة القرن، مشيرًا إلى أن مركزية فتح، ستقدم التقارير والقرارات التي اتخذتها إلى المجلس الثوري، بما فيها تقارير المفوضيات والنشاطات، وتقارير الأوضاع السياسية، والقضايا الوطنية.

وحول قضايا قطاع غزة، أكد طبيب، أنه لا تهدئة مع إسرائيل، بدون مصالحة، وأي التفاف على قضايا الشعب الفلسطيني من حركة حماس، أو فصائل أخرى، فإن حركة فتح ومعها الشعب الفلسطيني، لن تقبل به، مضيفًا: "المصالحة أولًا، ومن ثم التهدئة، إذا كان بها مصلحة وطنية، ستكون بإجماع فصائل العمل الوطني، وبمقدمة ذلك منظمة التحرير، والأمر ليس مجاكرة سياسية".

وتابع: لن نسمح لأي فصيل أن ينفرد بالقرار الوطني، ويتخذ إجراءات تكرس الانقسام، للوصول إلى الانفصال عن الوطن، وهذا لا يعني أننا في فتح ضد التهدئة مع الاحتلال، على العكس نحن دعاة سلام، لكن لا نقبل بأن تأخذنا حماس إلى سلام وقتما شاءت، وإلى حرب كلما أرادت.

وأوضح طبيب، أن حركته لا تريد الشر للشعب الفلسطيني، لأنها ترفض هدنة حماس، بل من يريد الشر هو من يختطف مصير الشعب، ومصالحه الوطنية، ويريد تحقيق إنجازات حزبية ضيقة على حساب أوجاع وهموم المواطنين.

أخبار ذات صلة

الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد سلع الكوتا

الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد سلع الكوتا

الأعرج يطلق برنامج التوجيه الأول لعضوات الهيئات المحلية في فلسطين

الأعرج يطلق برنامج التوجيه الأول لعضوات الهيئات المحلية في فلسطين

شاهد: أول وزير فلسطيني يخرج بدور &#34;المذيع&#34; عبر إذاعة محلية

شاهد: أول وزير فلسطيني يخرج بدور "المذيع" عبر إذاعة محلية

فيلم &#34;اصطياد أشباح&#34; يمثل فلسطين في &#34;أوسكار&#34; 2019

فيلم "اصطياد أشباح" يمثل فلسطين في "أوسكار" 2019

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي العام لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى لعام 2017

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي العام لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى لعام 2017

أبو سيف للحية: خطابكم دعاية للتغطية على الصفقات المشبوهة وهذا طريق المصالحة

أبو سيف للحية: خطابكم دعاية للتغطية على الصفقات المشبوهة وهذا طريق المصالحة

الصحة تُغلق مختبراً طبياً ومصنعاً لتعبئة المياه في جنين

الصحة تُغلق مختبراً طبياً ومصنعاً لتعبئة المياه في جنين

مصرع شاب بحادث سير ذاتي بجنين والشرطة تُحقق

مصرع شاب بحادث سير ذاتي بجنين والشرطة تُحقق

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد سلع الكوتا

الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد سلع الكوتا

الأعرج يطلق برنامج التوجيه الأول لعضوات الهيئات المحلية في فلسطين

الأعرج يطلق برنامج التوجيه الأول لعضوات الهيئات المحلية في فلسطين

فيلم &#34;اصطياد أشباح&#34; يمثل فلسطين في &#34;أوسكار&#34; 2019

فيلم "اصطياد أشباح" يمثل فلسطين في "أوسكار" 2019

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي العام لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى لعام 2017

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي العام لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى لعام 2017

الصحة تُغلق مختبراً طبياً ومصنعاً لتعبئة المياه في جنين

الصحة تُغلق مختبراً طبياً ومصنعاً لتعبئة المياه في جنين

مصرع شاب بحادث سير ذاتي بجنين والشرطة تُحقق

مصرع شاب بحادث سير ذاتي بجنين والشرطة تُحقق

مجدلاني: الهدنة تُمهد الطريق أمام حماس للانخراط في مشروع أكبر

مجدلاني: الهدنة تُمهد الطريق أمام حماس للانخراط في مشروع أكبر

السفير المصري من الخليل: &#34;سنبقى الداعمين للقضية والقيادة الفلسطينية&#34;

السفير المصري من الخليل: "سنبقى الداعمين للقضية والقيادة الفلسطينية"

منوعات

شيماء سيف تنشر صورة تثير الجدل.. هل خضعت لعملية تجميل؟

شيماء سيف تنشر صورة تثير الجدل.. هل خضعت لعملية تجميل؟

لقطة نادرة.. حين غنى &#34;العندليب&#34; في فرح شعبي على &#34;السطوح&#34; قبل الشهرة

لقطة نادرة.. حين غنى "العندليب" في فرح شعبي على "السطوح" قبل الشهرة

من هي الحسناء &#34;كنة&#34; عادل إمام الجديدة؟ وشاهد أول صورة تجمعها بـ&#34;حماها&#34;

من هي الحسناء "كنة" عادل إمام الجديدة؟ وشاهد أول صورة تجمعها بـ"حماها"

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق&#34;عندما ليس لديك شيئاً لتخسره&#34;

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق"عندما ليس لديك شيئاً لتخسره"

فيديو.. اتهامات لـ&#34; رضوى الشربيني&#34; بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو.. اتهامات لـ" رضوى الشربيني" بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

&#34;أحلام &#34; بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

"أحلام " بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: &#34;لا احب الاشياء العادية&#34;

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: "لا احب الاشياء العادية"

عربي

أردوغان يتعهد بتحقيق السلام في سوريا والعراق

أردوغان يتعهد بتحقيق السلام في سوريا والعراق

برلمانية مصرية تقدم مقترحًا غريبًا لمعاقبة المتحرشين

برلمانية مصرية تقدم مقترحًا غريبًا لمعاقبة المتحرشين

التحالف بقيادة السعودية يُندد بتقرير حقوقي للأمم المتحدة بشأن اليمن

التحالف بقيادة السعودية يُندد بتقرير حقوقي للأمم المتحدة بشأن اليمن

موسكو تُحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا

موسكو تُحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا