الصحة تُغلق مختبراً طبياً ومصنعاً لتعبئة المياه في جنين

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الصحة، أمس، مصنعاً لتعبئة المياه المعدنية في جنين، بعد التأكد من تلوث عينات المياه، التي خضعت للفحوصات المخبرية في مختبر الصحة العامة برام الله، كما جرى، صباح اليوم، إغلاق مختبر طبي في بلدة ميثلون في جنين؛ لاستخدامه مواد مخبرية منتهية الصلاحية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الإغلاق جرى لحين تصويب المصنع والمختبر، أوضاعهما حسب الأصول، ووفق شروط السلامة البيئة والصحية، حيث تم إحالة ملفي الإغلاق إلى نيابة الجرائم الاقتصادية.





وذكرت الوزارة، أنَّ عينات المياه التي جرى فحصها ملوّثة وتضر بصحة المواطن، كما أن المواد المخبريّة التي تم ضبطها منتهية الصلاحية، ويؤدي استخدامها إلى نتائج خاطئة للفحوصات الطبية، الأمر الذي يؤثر على إجراءات علاج المواطنين، وقد تم التحفظ على هذه المواد.





وتعمل طواقم وزارة الصحة بشكل دوري على تفقّد كافة المنشآت الغذائية والصحيّة؛ للتأكد من مطابقتها للشروط الصحيّة والبيئية وسلامة المواد بداخلها، وذلك للتأكد من كافة أنواع الغذاء المقدَّم للمواطنين.





وتهيب الوزارة بأصحاب جميع المنشأت الغذائية، التقيّد بالشروط الصحيّة والبيئيّة من أجل ضمان تقديم الغذاء السليم والخدمات المُثلى للمواطنين.