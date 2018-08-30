مصرع شاب بحادث سير ذاتي بجنين والشرطة تُحقق





وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن الشاب من سكان بلدة جبع جنوب جنين، لافتاً إلى أن الشرطة وصلت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق.





يشار إلى أن مدينة الخليل، شهدت حادثي سير أمس الأربعاء، الأول تمثل بإصابة 14 طالباً وطالبة، بعد تعرضهم لدهس من قبل سيارة كانت تقودها سيدة، والثاني إصابة شرطي مرور في حادث دهس متعمد.

رام الله - دنيا الوطنلقي شاب (18 عاماً) مصرعه اليوم الخميس، بعد تعرضه لحادث سير ذاتي في مدينة جنين.