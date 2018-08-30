عاجل

  • الحراك الوطني لكسر الحصار يعلن اطلاق رحلة بحرية الأحد المقبل

مباشر | عالرصيف - ذكريات المدرسة

شؤون فلسطينية

مجدلاني: الهدنة تُمهد الطريق أمام حماس للانخراط في مشروع أكبر

مجدلاني: الهدنة تُمهد الطريق أمام حماس للانخراط في مشروع أكبر
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن مشروع الهدنة بين حماس وإسرائيل، سيؤدي إلى انخراط حماس في مشروع أكبر.

وقال مجدلاني في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "إن الهدنة بين حماس وإسرائيل تشكل جسراً لانخراط حماس بصفقة سياسية أوسع بكثير من موضوع تهدئة ورفع حصار، وقال:" لدينا معلومات مؤكدة، حول إجراء اتصالات إقليمية مع إسرائيل والإدارة الأميركية، ونقلت هذه المقترحات بشأن ثمن التهدئة لأن حماس تريد ثمناً للتهدئة، وبالتالي عرض  هذا الموضوع كنوع من الخيارات لمعالجة انضمام حماس لصفقة سياسية أوسع من موضوع التهدئة".

وأكد مجدلاني أنه في حال انزلقت قيادة حماس في هذا المشروع، ووقعت اتفاقاً للهدنة، فهي تتحمل المسؤولية السياسية والوطنية والتاريخية، مضيفاً: "لن نتحمل مسؤولية أي شيء في قطاع غزة، وسنواصل جهودنا وإجراءاتنا لفك الارتباط مع المرحلة الانتقالية وتبعاتها".

وقال مجدلاني: "نحن مع التهدئة، ووقف النزيف لأبناء شعبنا في قطاع غزة، الذين تُقدم أرواحهم مقابل أهداف سياسية، أبرزها ترسيخ حكم حماس في القطاع" مشدداً على أن الأوضاع في غزة تشكل قضية سياسية، وليست إغاثية أو إنسانية.

ورأى مجدلاني، أن الهدف الرئيسي من التهدئة ليس معالجة الأوضاع في غزة، وإنما خلق إطار سياسي، يمهد لصفقة سياسية ينشأ على إثرها كيان سياسي في القطاع، يكون بديلاً عن حل الدولتين.

وفي إطار تحقيق المصالحة، أكد مجدلاني، أن حماس وضعت العراقيل أمام اتفاق القاهرة، واتخذت موقفاً انتظارياً من (صفقة العصر) ولم تتخذ موقفاً واضحاً لترى نتيجة الاشتباك ما بين القيادة والإدارة الأميركية، وفي ضوء هذه النتيجة ستحدد موقفها، وعليه فإن حماس تعتبر أن الظرف السياسي، أصبح مناسباً للحديث عن التهدئة.

ولفت مجدلاني إلى أن حماس، أرادت تحقيق مصالحة شكلية لتمرير مشروعها على الأرض، إلا أن القيادة صممت على أولوية إنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، مؤكداً أن الرئيس محمود عباس والقيادة، لا يمكن أن يمرروا أي مشروع تصفوي تحت أي بند من البنود.


وأشار إلى أن حماس تتهرب من تحديد موقفها من الورقة المصرية، فقال: "وصلنا إلى لحظة الحقيقة الحاسمة إما مصالحة وإنهاء الانقسام أو لا مصالحة والذهاب للانفصال، والخيار الثاني الخطير تتحمل مسؤوليته حماس، وسنواجهه بكافة السبل".

وقال:" لدينا مجموعة من العناصر التي تشكل عقبة حقيقية في مواجهة تمرير هذا المشروع"، موضحاً أن أبرزها رفض القيادة وصمودها أمام الضغوط للقبول بـ (صفقة القرن)، وموقف أشقائنا في جمهورية مصر، والوعي لدى شعبنا وقواه الوطنية.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية على أن مواجهة (صفقة القرن) ليس فقط في رفضها، وإنما كيفية المواجهة، ونقطة الارتكاز متمثلة في إحباط قناة تمريرها المسماة بالتهدئة، وإنشاء كيان سياسي في القطاع، محذراً من خطورة هذا المشروع على القضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد سلع الكوتا

الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد سلع الكوتا

الأعرج يطلق برنامج التوجيه الأول لعضوات الهيئات المحلية في فلسطين

الأعرج يطلق برنامج التوجيه الأول لعضوات الهيئات المحلية في فلسطين

شاهد: أول وزير فلسطيني يخرج بدور &#34;المذيع&#34; عبر إذاعة محلية

شاهد: أول وزير فلسطيني يخرج بدور "المذيع" عبر إذاعة محلية

فيلم &#34;اصطياد أشباح&#34; يمثل فلسطين في &#34;أوسكار&#34; 2019

فيلم "اصطياد أشباح" يمثل فلسطين في "أوسكار" 2019

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي العام لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى لعام 2017

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي العام لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى لعام 2017

أبو سيف للحية: خطابكم دعاية للتغطية على الصفقات المشبوهة وهذا طريق المصالحة

أبو سيف للحية: خطابكم دعاية للتغطية على الصفقات المشبوهة وهذا طريق المصالحة

قيادي فتحاوي: لا &#34;نجاكر&#34; حماس بالتهدئة لكن لن تأخذنا لسلم أو حرب كلما أرادت

قيادي فتحاوي: لا "نجاكر" حماس بالتهدئة لكن لن تأخذنا لسلم أو حرب كلما أرادت

الصحة تُغلق مختبراً طبياً ومصنعاً لتعبئة المياه في جنين

الصحة تُغلق مختبراً طبياً ومصنعاً لتعبئة المياه في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد سلع الكوتا

الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد سلع الكوتا

الأعرج يطلق برنامج التوجيه الأول لعضوات الهيئات المحلية في فلسطين

الأعرج يطلق برنامج التوجيه الأول لعضوات الهيئات المحلية في فلسطين

فيلم &#34;اصطياد أشباح&#34; يمثل فلسطين في &#34;أوسكار&#34; 2019

فيلم "اصطياد أشباح" يمثل فلسطين في "أوسكار" 2019

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي العام لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى لعام 2017

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي العام لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى لعام 2017

الصحة تُغلق مختبراً طبياً ومصنعاً لتعبئة المياه في جنين

الصحة تُغلق مختبراً طبياً ومصنعاً لتعبئة المياه في جنين

مصرع شاب بحادث سير ذاتي بجنين والشرطة تُحقق

مصرع شاب بحادث سير ذاتي بجنين والشرطة تُحقق

مجدلاني: الهدنة تُمهد الطريق أمام حماس للانخراط في مشروع أكبر

مجدلاني: الهدنة تُمهد الطريق أمام حماس للانخراط في مشروع أكبر

السفير المصري من الخليل: &#34;سنبقى الداعمين للقضية والقيادة الفلسطينية&#34;

السفير المصري من الخليل: "سنبقى الداعمين للقضية والقيادة الفلسطينية"

منوعات

شيماء سيف تنشر صورة تثير الجدل.. هل خضعت لعملية تجميل؟

شيماء سيف تنشر صورة تثير الجدل.. هل خضعت لعملية تجميل؟

لقطة نادرة.. حين غنى &#34;العندليب&#34; في فرح شعبي على &#34;السطوح&#34; قبل الشهرة

لقطة نادرة.. حين غنى "العندليب" في فرح شعبي على "السطوح" قبل الشهرة

من هي الحسناء &#34;كنة&#34; عادل إمام الجديدة؟ وشاهد أول صورة تجمعها بـ&#34;حماها&#34;

من هي الحسناء "كنة" عادل إمام الجديدة؟ وشاهد أول صورة تجمعها بـ"حماها"

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق&#34;عندما ليس لديك شيئاً لتخسره&#34;

ميريام كلينك ترقص بالمايوه على السرير وتعلق"عندما ليس لديك شيئاً لتخسره"

فيديو.. اتهامات لـ&#34; رضوى الشربيني&#34; بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو.. اتهامات لـ" رضوى الشربيني" بتحريض النساء على الطلاق.. ونصائحها جريئة

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

فيديو: الفنانون والخيانة.. شيرين أجهضت طفلها وحسن كامي قبّل قدم زوجته

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

إعلامية مصرية تقطع شرايين يدها على الهواء مباشرة بثبات شديد

&#34;أحلام &#34; بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

"أحلام " بأحضان زوجها بإطلالة جريئة كما لم تراها من قبل

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

محامي سعد لمجرد: عاشرها برضاها ولم يستخدم معها العنف أثناء العلاقة

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: &#34;لا احب الاشياء العادية&#34;

مايا دياب تكشف عن سيارتها الخيالية: "لا احب الاشياء العادية"

عربي

أردوغان يتعهد بتحقيق السلام في سوريا والعراق

أردوغان يتعهد بتحقيق السلام في سوريا والعراق

برلمانية مصرية تقدم مقترحًا غريبًا لمعاقبة المتحرشين

برلمانية مصرية تقدم مقترحًا غريبًا لمعاقبة المتحرشين

التحالف بقيادة السعودية يُندد بتقرير حقوقي للأمم المتحدة بشأن اليمن

التحالف بقيادة السعودية يُندد بتقرير حقوقي للأمم المتحدة بشأن اليمن

موسكو تُحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا

موسكو تُحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا